Romelu Lukaku: "Ik speel het beste voetbal in mijn carrière"

Dankzij de winst in Duitsland heeft Inter nog altijd een waterkansje op de kwalificatie voor de 1/8e finales van de Champions League. Daarvoor moeten de Milanezen op de volgende speeldag winnen van Sjachtar en hopen dat Real Madrid-Mönchengladbach geen gelijkspel wordt.

"We zijn misschien nog geen topteam, maar we zijn aan het groeien", sprak Romelu Lukaku na afloop van de match tegen Mönchengladbach. "Na de 1-3 hadden we wel geen risico's meer mogen nemen. We hadden het moeten afmaken."

In de slotfase maakten de Duitsers er nog 3-3 van, maar de gelijkmaker werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. "Daar hebben we geluk gehad. We hopen dat deze zege een boost is voor de toekomst", aldus Lukaku, die zijn eigen aandeel in de zege probeerde te minimaliseren.

"Ik ben gewoon een van de 25 spelers. Er zijn jongens met veel meer ervaring, maar ik probeer er wel alles aan te doen om mijn team te helpen. Ik speel graag samen met mijn ploegmaats, zij helpen mij om te groeien. Ik denk dat ik in het voorbije 1,5 jaar bij Inter het beste voetbal in mijn carrière gespeeld heb. Dat is ook dankzij de coach en mijn ploegmakkers."