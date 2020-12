Nieuwe dreun voor Real: Sjachtar brengt nu ook CL-droom in gevaar

Real Madrid maakte nog geen geweldige indruk in de groepsfase van de Champions League en ook in de competitie loopt het allesbehalve op wieltjes. Tot overmaat van ramp ontbraken Eden Hazard, Sergio Ramos en Dani Carvajal voor het tripje naar Oekraïne.

Toch had Real Madrid de touwtjes stevig in handen in de eerste helft. De kansen afmaken was een ander verhaal. Benzema, Rodrygo en Asensio lieten de mogelijkheden liggen.

Ook na de rust was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Real Madrid, tot er een misverstandje was tussen Mendy, Varane en Courtois. De Rode Duivel kon het foutje niet meer rechttrekken en incasseerde alweer een doelpunt.

Het slotoffensief van de Spanjaarden creëerde kansen op de tegenaanval voor Sjachtar. Manor Salomon liet Courtois kansloos met een stevige knal: 2-0. Real moet nu duimen dat Inter zijn eerste CL-zege kan boeken tegen Borussia Mönchengladbach of op zijn minst gelijkspeelt. Dan kan de Koninklijke het volgende week zelf nog afmaken tegen Mönchengladbach.