Lukaku werpt Inter (en Real) Europese reddingsboei met twee goals

Pléa bezorgt Inter koude douche vlak voor de rust

Winnen. Dat was zowel voor Mönchengladbach als voor Inter het codewoord. Gladbach was met een overwinning zeker van de 1/8e finales, voor Inter was het dan weer de enige manier om nog zicht te houden op een Europese lente in de Champions League.

Zo slap Inter vorige week speelde tegen Real, zo gretig begonnen de jongens van Antonio Conte vandaag aan de wedstrijd. Lautaro kreeg al na enkele minuten een uitstekende kans, maar besloot van dichtbij tot twee keer toe op Jantschke.

Lukaku vertolkte een glansrol in het sterke begin van Inter. De Rode Duivel grossierde in goede acties en was de motor van de Inter-aanvallen. Na ruim een kwartier gaf hij de bal fraai mee met Gagliardini, die op zijn beurt Darmian lanceerde. Vanuit een scherpe hoek mikte die zijn 1e Champions League-goal door de benen van Sommer: 0-1.

Inter bleef ook nadien baas, Gladbach kwam niet aan kansen. Tien minuten voor de rust ontbond Lukaku nog eens zijn duivels. De assist voor Lautaro was op maat. Zijn spitsmaatje mocht het na een afgeblokt schot een tweede keer proberen, maar met een prima redding voorkwam Sommer de 0-2.

Pas in de slotfase van de eerste helft kwam Gladbach opzetten. Handanovic moest plots aan de bak op pogingen van Lainer, Stindl en Thuram. De doelman gaf geen krimp, tot vlak voor de rust. Lazaro vond het hoofd van Pléa en die kopte via de grond de gelijkmaker onhoudbaar in doel.