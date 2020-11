Deur naar terugkeer bij Zweden staat wagenwijd open voor Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic zei na het EK in 2016 na 116 caps de Zweedse nationale ploeg vaarwel, maar nu hij bij Milan helemaal aan het heropleven is, heeft de inmiddels al 39-jarige aanvaller opnieuw zin om het gele shirt van zijn land weer aan te trekken.

Ibrahimovic bond zelf de kat de bel aan in een interview en bondscoach Janne Andersson liet die kans niet liggen. "Toen Zlatan de deur voor de nationale ploeg weer openzette, leek het mij belangrijk om dit zo snel mogelijk met hem te bespreken. Ik ben blij dat dat gelukt is."

Helemaal in kannen en kruiken is de terugkeer nog niet. "Het was een goeie en deugddoende meeting. We hebben afgesproken om de dialoog voort te zetten."

De kans is dus reëel dat we Ibrahimovic komende zomer op het EK in actie zien voor Zweden, dat ingedeeld is in een groep met Spanje, Polen en Slovakije.