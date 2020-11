Jonge Anderlecht-spelers interviewen Kompany: "Die pet? Dat is om beter na te denken"

De jonge spelertjes stellen Vincent Kompany vragen die hij van sportjournalisten nooit zou krijgen. Zo komen we te weten waarom hij altijd een petje draagt, of hij verdikt is sinds hij gestopt is met voetballen en wie zijn beste vriend is.

Eén schrandere speler, waarin Kompany meteen een journalist in ziet, vraagt of het klopt dat Dries Mertens naar Anderlecht komt. "Zeg het anders tegen de camera en misschien komt hij wel?"