Ambitieuze Losada: "Play-off I zit zeker in ons hoofd bij Beerschot"

"Maar we hebben nu ook hard gewerkt om een betere organisatie neer te zetten bij Beerschot. We kregen kritiek omdat we te veel tegendoelpunten slikken, dus we willen tonen dat we ook in blok kunnen spelen. Maar ik wil niet meer verdedigen, ten koste van kansen."

Losada herkent zijn speelstijl ook bij KV Oostende, voor hem "een van de revelaties van het seizoen". "Veel verticaal voetbal, veel aanwezigheid in het strafschopgebied. Ik herken mezelf in de identiteit van Oostende."

Ook na 13 speeldagen prijkt Beerschot op de 2e plek, op amper één puntje van leider Club Brugge. De promovendus verovert voetbalharten met aanvallend voetbal, of in de woorden van coach Hernan Losada: "modern voetbal".

Of ik voor Antwerp zou kiezen? Nee, Beerschot zit in mijn hart.

De knappe prestaties doen ook Losada dromen. "Play-off I zit zeker in ons hoofd bij Beerschot. Maar het wordt niet eenvoudig: als je twee keer verliest, sta je plots pas op de 8e plaats. We zullen er in elk geval alles aan doen. Ik ben heel ambitieus."



Zo ambitieus dat hij al loert naar een stapje hogerop? "Laat me eerst even ervaring opdoen", tempert Losada de verwachtingen. "Beerschot is de ideale club om stappen te zetten en is ook ambitieus. Of ik voor Antwerp zou kiezen? Nee, Beerschot zit in mijn hart."