Basketbalwereld rouwt om Polly Reeckmans: "Een van beste Limburgers ooit"

Polly Reeckmans is vooral in Limburg een grote naam. Als spelverdeler maakte hij onder meer het mooie weer bij toenmalig eersteklasser Houthalen, waar hij in 1987 verkozen werd tot Belofte van het Jaar.

Reeckmans, die ook verschillende keren opgeroepen werd voor de nationale ploeg, speelde jarenlang in 1e nationale en bleef ook na zijn spelerscarrière actief in het basketbal. Hij was actief als coach of jeugdcoördinator bij verschillende clubs, hoofdzakelijk in Limburg.

Reeckmans is gisteren plots overleden aan een hartfalen, op 59-jarige leeftijd. "Spelverdeler en topspeler. Een van de beste Limburgse basketballers ooit", neemt eersteklasser Limburg United afscheid van het basketbalmonument.