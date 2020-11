Barcelona is Piqué (knie) en Sergi Roberto (dij) voor maanden kwijt

Op het uur viel Atletico-speler Correa op het been van Picqué. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Barcelona maakte vandaag bekend dat de voorste kruisbanden en de ligamenten van de rechterknie geraakt zijn. Hoe lang de 33-jarige centrale verdediger out is, zegt de club niet, maar mogelijk speelt hij dit seizoen niet meer. Gisteravond werd hij vervangen door Sergino Dest.

Sergi Roberto speelde de match uit op de rechtsachter, maar bleek achteraf een spierscheuring in zijn dij opgelopen te hebben. Hij zal 2 maanden moeten revalideren.