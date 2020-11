Carrasco schenkt Atletico zege tegen Barcelona na blunder Ter Stegen

Als enige van de drie tenoren in La Liga had Atletico zijn competitiestart niet gemist en die goeie lijn trokken de Madrilenen door tegen een alweer erg weifelend acterend Barcelona. Saul dwong Ter Stegen tot een goeie redding en een schot van Llorrente likte de bovenkant van de lat in de beginfase van de wedstrijd.

De bezoekers stelden daar maar weinig tegenover, op enkele prikjes van Griezmann na. Ook Lionel Messi kon zijn stempel niet drukken. Hij raakte niet verder dan een schotje uit een scherpe hoek, simpel gered door Oblak.

Tot overmaat van ramp voor Barcelona liep het in de extra tijd van de 1e helft flink mis achterin. Na geklungel van Piqué op het middenveld dacht Ter Stegen de zaak op te lossen door ver uit zijn doel te komen, maar dat plannetje ging helemaal de mist in. De hard werkende Carrasco, die een sterke wedstrijd speelde, schoof de 1-0 koeltjes binnen.

Ook na de pauze acteerde Barça ondermaats, al had Lenglet wel twee keer een goeie kopkans. Evenveel keer vond de Fransman Oblak op zijn weg, die ook bij de les was op een kopbal van Griezmann. Tussendoor was er nog meer slecht nieuws voor de bezoekers, want Piqué moest naar de kant met een mogelijk zware knieblessure.

Atletico had evenwel de controle en versierde zelf nog wat halve kansjes in de omschakeling, die niet benut werden. Zo bleef het nog spannend tot het laatste fluitsignaal, maar een punt uit het vuur slepen zat er niet meer in voor Barcelona, dat met 11 punten uit 8 duels maar een matig rapport kan voorleggen.