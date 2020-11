Campenaerts: "Ik moet inleveren, maar minder dan gevreesd"

De voorbije weken leefde Victor Campenaerts in grote onzekerheid over zijn toekomst. Bjarne Riis vond geen sponsor en verliet het schip. Campenaerts zag met lede ogen aan dat er geen schot in de zaak kwam.

Gisteren kwam oprichter van het team Douglas Ryder dan plots toch met goed nieuws voor de pinnen en kondigde hij een nieuwe hoofdsponsor aan. Tot grote opluchting van Campenaerts, die zich ook in 2021 profrenner mag noemen.

"Ik blijf prof in een WorldTour-ploeg, dat is echt een heel grote opluchting. Ik moet inleveren, maar minder dan gevreesd", zegt Campenaerts aan Sporza.



"De Giro in oktober was mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Daarin word je een beetje geleefd en is er weinig tijd om te piekeren, want je moet presteren."

"Zodra die wedstrijd eindigt, ga je van een heel druk leven naar een stressloos leven, maar dan kwam die onzekerheid over dat contract en begin je veel na te denken. Dat was lastig."

"Ik kon mijn zinnen wat verzetten door mijn verhuizing en door wat klusjes te doen, maar ik ben heel blij dat ik nu zekerheid heb voor 2021."