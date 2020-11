Vlaamse regering keurt aangepast stadiondossier Brugge goed: "Genoeg tijd verloren"

Op 6 oktober sloeg een arrest van de Raad van State echter in als een bom. Dat vernietigde het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan uit 2007. “Voetbalsupporter of niet, supporter van Cercle of Club? Deze uitspraak valt te betreuren”, zei minister van Omgeving Zuhal Demir toen al en ze kondigde meteen aan dat het nieuwe plan er zo snel mogelijk moest komen. Zo gezegd, zo gedaan.

Er is in dit dossier al genoeg tijd verloren. Het is tijd dat Brugge, zijn bewoners en de Brugse voetbalsupporters het stadion krijgen dat ze verdienen.

Maximaal 10% parkeerterrein, bredere landschapsbuffer en ruimte voor ecologie

In het nieuwe plan is meer aandacht is voor een kwalitatief ruimtegebruik in het plan. Het gaat dan onder meer over een gelaagde parking, maximaal 10%

van de zone voor het stadion mag parkeerterrein worden.



De landschappelijke buffer werd verdubbeld naar 60 meter breed en er wordt ruimte voorzien voor ecologie en kleinschalige landschapselementen. Dat is nodig om de gevolgen voor de natuur tot een minimum te beperken en om het geheel landschappelijk beter in te kleden. De voorziene zone voor bedrijventerrein wordt behouden en gemotiveerd vanuit de noodzaak in de Brugse regio.



Opvallend is dat de uiterlijke termijnen om het initiële plan te herstellen niet uitgeput worden. “Er is in dit dossier al genoeg tijd verloren”, zegt Demir. “Het is tijd dat Brugge, zijn bewoners en de Brugse voetbalsupporters het stadion krijgen dat ze verdienen.”



Het dossier wordt nu over gemaakt aan de Raad van State voor advies, waarvoor ze 30 dagen de tijd krijgt. Daarna kan de Vlaamse regering het plan definitief vaststellen.