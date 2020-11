Guardiola blijft twee jaar langer aan het roer bij Manchester City

Pep Guardiola is al sinds 2016 aan de slag bij Manchester City, maar het contract van de Spanjaard zou aflopen aan het einde van het huidige seizoen. Door het contract van Guardiola nu te verlengen, drukt de club meteen alle speculaties over de toekomst van de trainer de kop in.

"Guardiola's passie een filosofie zijn intussen verweven in onze manier van voetballen en in onze clubcultuur. We delen de mening dat we samen nog veel kunnen bereiken, zowel op als naast het veld", zegt bestuurder Khaldoon Mubarak.

"De contractverlenging van Pep is een natuurlijk gevolg van de weg die we samen bewandelen. Er is veel wederzijds vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de supporters, net als wij, erg blij zijn met dit nieuws."

Ook Guardiola zelf is opgetogen. "Ik heb me hier vanaf het begin bijzonder welkom gevoeld. We hebben samen al veel dingen bereikt waar we trots op mogen zijn", vindt de Spanjaard. "De steun die ik hier voel is het beste wat je als coach kan hebben. Ik heb hier alles wat ik nodig heb om mijn job te doen."

"De uitdaging is om vooruitgang te blijven maken en ik ben heel blij dat ik daartoe mijn steentje kan bijdragen."

In zijn periode bij Manchester City heeft Guardiola al 2x de landstitel gepakt. Onder zijn hoede won de club ook 3x de League Cup, 2x de Community Shield en 1x de FA Cup. De grote ambitie van zowel Guardiola als Manchester City blijft wel de Champions League.