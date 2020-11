OHL en coach Marc Brys gaan samen door tot 2024: "Mooie toekomst"

Brys wordt algemeen beschouwd als een vakman. Bij al zijn teams levert hij goed werk. Enkele weken geleden kwam Genk bij hem uit in zijn zoektocht naar een opvolger voor Jess Thorup, maar de 58-jarige Brys wilde bij OHL blijven, waar de Thaïse investeerder/sponsor een ambitieus project neerpootte.



"Marc en zijn assistenten hebben op korte termijn een sterk team gesmeed en willen op middellange termijn de vruchten hiervan plukken", luidt het in een persbericht van OHL.

De promovendus is uitstekend bezig. Het won thuis tegen Club Brugge (2-1) en Standard (1-0) en uit in Gent (2-3) en speelde gelijk bij Anderlecht (2-2) en Genk (1-1).

"Met het nieuwe contract drukken Brys en OH Leuven hun ambitie uit om de ingeslagen weg op de lange termijn verder te zetten. De club is ervan overtuigd dat Marc en zijn coachingteam de juiste professionals zijn om de Leuvenaars naar een mooie toekomst te leiden. Samen zullen we nog stappen zetten en de gevestigde orde uitdagen."

Brys waardeert het doel en de middelen bij OHL: "Ik teken met veel plezier een nieuw contract bij OH Leuven. Onder de impuls van King Power heeft deze club al een enorme groei gekend en ik ben ervan overtuigd dat het einde nog niet in zicht is. Ik wil heel graag deel uitmaken van de mooie toekomst die voor OHL in het verschiet ligt.”