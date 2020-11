Een jaar na akelige val keert Gerben Thijssen terug naar Kuipke: "Met bang hartje"

"Toch wat angst"

"Ik vond het wel erg belangrijk om opnieuw rondjes te rijden in het Kuipke. Het helpt me om een punt te zetten achter de zware periode."

Een half jaar geleden was Thijssen nog niet klaar voor een terugkeer. "Neen. En zelfs vandaag was het op het nippertje", zegt de sprinter van Lotto-Soudal.

"Het is een heel raar en speciaal gevoel om hier weer te staan. De eerste 5 rondjes heb ik met een bang hartje gereden", vertelt de 22-jarige renner aan Sporza. "Tijdens de baanronde zelf had ik ook wat angst, maar ik ben er wel vol voor gegaan."

Een jaar later keerde Thijssen terug naar de plaats van het onheil. In het Kuipke nam hij deel aan de Snelste Ronde, een alternatief voor de afgelaste Zesdaagse dit jaar.

IN BEELD: Zesdaagse begint dramatisch met crashes van Thijssen en Cavendish

"Met de fiets gekomen"

"Straks ga ik wel met de auto terug", lacht Thijssen. "10 dagen na de Vuelta hoef ik me ook nog niet zwaar in te spannen."

"Ik ben vanochtend vanuit Bellegem, waar Shari woont, met de fiets naar Gent gereden", legt Gerben Thijssen uit. "Het hielp me om rustig te blijven en nog niet te veel aan de piste te denken."

Zijn vriendin en wielrenster Shari Bossuyt was er vanmiddag bij in het Kuipke.

"Zesdaagse winnen blijft mijn droom"

Vanaf nu wil Gerben Thijssen alleen maar vooruitblikken. Naar de Zesdaagse van volgend jaar?

"Ik twijfel nog, maar het is altijd een droom geweest om hier te winnen", antwoordt hij. "In een vol Kuipke wel te verstaan, want zonder publiek werkt het hier niet."



Vorig jaar stond Thijssen aan de start met Moreno De Pauw. De fietsende raket is er ondertussen mee gestopt.

"Dan ga ik wellicht een duo vormen met iemand uit de ploeg", denkt Thijssen. "Jasper De Buyst of Roger Kluge bijvoorbeeld. Dat zou mooi zijn."