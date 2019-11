IN BEELD: Zesdaagse begint dramatisch met crashes van Thijssen en Cavendish

Thijssen minutenlang verzorgd op de piste

In de supersprint gaat het mis voor Gerben Thijssen. De 21-jarige renner van Lotto-Soudal botst met de Deen Frederiksen en smakt tegen de piste. Het Kuipke houdt zijn adem in voor de jonge pistier.

VIDEO: Thijssen krijgt verzorging op de piste

VIDEO: Thijssen verlaat het Kuipke in een ziekenwagen

Ook Cavendish maakt zware schuiver

Op verzoek van de renners wordt de eerste avond stopgezet, want Mark Cavendish was al onderuitgegaan in de baanronde. De kompaan van Iljo Keisse kon weer opstaan, maar was te suf om nog te koersen. Vanavond probeert hij het opnieuw.

Keisse kwam gisteravond wel nog in actie. Jonas Rickaert, werkloos na ziekte van zijn metgezel Roy Pieters, viel in voor "Cav". De renner van Corendon-Circus plooide zich dubbel en hield Keisse in de race voor een nieuwe titel in zijn Kuipke.