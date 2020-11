Waan je als een duivel tussen de Rode Duivels met deze bodycam-beelden

Door een samenwerking tussen de Rode Duivels en Bednet en ClassContact, organisaties die onderwijs op afstand voorzien voor langdurig zieke kinderen, kan iedereen vandaag live de training volgen van de Belgen. En dat tesamen met meer dan 1000 zieke kinderen en aanvoerder Hazard.



Hoe ging het in zijn werk? Enkele Rode Duivels speelden vandaag met een camera op hun borst, waardoor je de training kon volgen alsof je er zelf bij was.



Hazard vertelt ons meer: “Ik zit momenteel in quarantaine door het coronavirus, maar door #FrontRow zal ik de training toch kunnen volgen vanop afstand. Net zoals de zieke kinderen van Bednet en ClassContact. Als team dragen we deze organisaties een heel warm hart toe, zeker in deze woelige tijden.”