Uurrecordhouder Campenaerts over poging Dowsett: "Geef hem 50% kans"

Op 12 december valt Alex Dowsett het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan. Campenaerts, die tijdens de poging van Dowsett ook mee in onze commentaarcabine zal kruipen, blikt bij Sporza vooruit en ziet in Dowsett een gevaarlijke klant: "Hij is een heel goede kandidaat om het record te pakken."

Over een maand waagt de Brit Alex Dowsett zich aan nieuwe uurrecordpoging. Dowsett had in 2015 het record al een dikke maand in handen toen hij 52,937 km aflegde in een uur, maar zag daarna Bradley Wiggins en Victor Campenaerts de lat nog een pak hoger leggen. Hoe kijkt huidig recordhouder Campenaerts naar de poging van Dowsett? "In de Giro heb ik veel tijd gehad om er met hem over te spreken. Ik vind het wel leuk." "Alex is ook een renner die er alle baat bij heeft om een uurrecord te breken, net zoals ik dat ook had. Hij heeft een verleden als pistier en is ook ex-uurrecordhouder. Hij is dus zeker een goede kandidaat", stelt Campenaerts.

"Zijn ervaring als ex-recordhouder is groot voordeel"

Acht Campenaerts Dowsett in staat om zijn record van 55,089 van de tabellen te rijden? "Ik denk dat hij een redelijke kans heeft ja, laten we zeggen dat hij 50 procent kans heeft op slagen."

"Zijn sterkte is, naast zijn piste-ervaring, vooral dat hij dat uurrecord al eens gepakt heeft. Als ik nu nog eens een poging zou wagen, zou dat voor mij ook een voordeel zijn tegenover mijn eerste poging."

Dowsett was in 2015 al eens houder van uurrecord met 52,757km.

Campenaerts verpulverde anderhalf jaar geleden in het Mexicaanse Aguascalientes het uurrecord van Bradley Wiggins. Hij deed dat op een hoogte van 1900 meter in ideale omstandigheden, terwijl Dowsett het volgende maand in Londen op zeeniveau zal proberen.

Is dat voor Dowsett een nadeel ten opzichte van Campenaerts? "Niet per se, want dat is persoonlijk. Hij heeft er bewust voor gekozen om op een laaglandpiste te rijden. Hij woont zelf de helft van het jaar in Andorra en voelde dat het voor zijn lichaam geen optie is om te presteren op zo'n grote hoogte."

"Ik kan zelf ook beamen dat het verschil tussen rijden op zeeniveau en rijden op hoogte minder groot is dan ik vooraf had gehoopt. Als je goed rijdt op hoogte kan het wel een voordeel zijn, maar je zal er geen kilometer verder door kunnen rijden."

"Als hij het breekt wil ik snel nieuwe poging doen"

Wat als Dowsett het record straks breekt? "Als hij het breekt, dan is het wel mijn plan om op korte termijn een nieuwe aanval te doen. Wanneer dat zou zijn kan ik niet meteen zeggen, want ik ben niet de enige die daarover beslist."



"Ik heb bovendien ook nog geen zekerheid over mijn toekomst in het peloton", vertelt Campenaerts, die uitkijkt naar een nieuwe ploeg voor volgend seizoen. "Maar wanneer die zekerheid er is, zal er wel een plan uitgewerkt worden. Daar zal ik zelf wel het initiatief voor nemen."

Het huidige uurrecord staat op naam van Campenaerts met 55,089km.

