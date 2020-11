"Ook zonder Linskens en Meesseman moeten we 2x kunnen winnen"

Zelfs met maar één zege in Lissabon zitten de Cats nog goed op schema voor het EK. Dan moeten ze in februari volgend jaar hun laatste 2 wedstrijden, opnieuw tegen Portugal en tegen het zwakke Finland, winnend afsluiten.

Voor winst tegen Oekraïne moeten de Cats alert zijn. Het Oekraïense team draait volledig rond topspeelster Alina Jagoepova. Een fantastische shotter, die vorig jaar in Charleroi 32 punten liet noteren in de eerste kwalificatiewedstrijd van de Cats.

Portugal, op een bescheiden 47e plaats op de wereldranglijst, is een snelle en zeer energierijke ploeg, met een vaak variërend defensief systeem, maar topspeelsters van het niveau van Julie Allemand heeft het niet. Als de thuisploeg zich niet zwaar overtreft, moeten de Cats (de nummer 7 in de wereld) eenvoudig kunnen winnen.

De bondscoach in levende lijve spreken, kan alleen na de wedstrijden in Portugal, door de zeer strenge corona veiligheidsmaatregelen. Maar aan de telefoon klinkt Philip Mestdagh optimistisch

"De plaatsjes voor de Spelen worden duur"

In 2021 kunnen de Cats voor een nieuw hoogtepunt zorgen in de geschiedenis van het Belgisch basketbal. Op het EK, dat in Frankrijk en Spanje plaats vindt, kunnen ze een medaille veroveren en op de Spelen hopen ze de kwartfinales te halen.

“De plaatsjes in de selectie voor de Spelen worden duur”, zegt de bondscoach. “Hier in Portugal, volgend jaar in februari en in een aantal oefenwedstrijden in mei, zal ik kunnen zien wie een trip naar Tokio verdient.”

Uiteraard zijn er al vele zekerheden: Emma Meesseman, Julie Allemand, Kyara Linskens, Kim Mestdagh en Antonia Delaere. Maar ook de vaste invallers: Jana Raman, Hanne Mestdagh, Heleen Nauwelaers en Marjorie Carpreaux lijken op 2 oren te kunnen slapen.