Ansu Fati scheurt meniscus en staat maanden aan de kant

In een mededeling laat Barcelona weten dat Fati, die deze maand 18 jaar geworden is, zijn interne meniscus aan de linkerknie heeft gescheurd in de wedstrijd tegen Betis.

Op het einde van de eerste helft in het duel tegen Betis kloeg hij over kniepijn, waarna hij bij de rust in de kleedkamer bleef en vervangen werd door Lionel Messi. De Argentijn was op de bank gestart omdat hij hinder zou ondervinden aan de enkel.

De club zal zich beraden over verschillende behandelingen, klinkt het, en afhankelijk daarvan zal hij een bepaalde periode onbeschikbaar zijn.

Maar nu al is duidelijk dat Barcelona voor lange tijd geen beroep zal kunnen doen op zijn goudhaantje. Fati was in topvorm dit seizoen en scoorde al 5 goals in tien matchen in de competitie en de Champions League.

Fati was ook opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg voor de duels met Nederland, Zwitserland en Duitsland.