Invaller Messi maakt verschil in een helft met penalty én velddoelpunt

Lionel Messi heeft nog eens getoond dat hij de keizer van Barcelona is. De Argentijn was niet fris genoeg om te starten, maar hij viel hij in aan de pauze bij een 1-1-stand en zette de puntjes op de i met een knappe actie, een penaltygoal en een velddoelpunt. Het was al 122 dagen geleden dat Messi nog eens zo'n goal kon maken.