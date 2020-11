Borussia Dortmund-coach: "We weten dat het gevaarlijk is in België"

Borussia Dortmund speelde twee seizoenen geleden nog tegen Club Brugge in de Champions League, maar de huidige selectie van de Duitse topclub heeft de Belgische sfeer nog niet kunnen opsnuiven.

De alarmerende coronacijfers in België hebben ook Duitsland bereikt. "We weten dat het gevaarlijk is in België, maar dat is het overal", zei de Zwitserse coach Lucien Favre op een digitaal persmoment.

"We willen spelen, want dit is de Champions League, de belangrijkste competitie. We willen in Brugge een goed resultaat halen. We vliegen later dan gepland naar België en komen na de wedstrijd meteen terug."

"We moeten allemaal oppassen en veel discipline hebben. Het is gevaarlijk. Dat weten we. Voetbal spelen in Europa in deze tijden is op het randje. Maar ik wil mij concentreren op het spel op het veld."

Dortmund vliegt pas vanavond naar België en traint niet meer op Belgische bodem. "We proberen de ploeg werkelijk volledig af te sluiten van de buitenwereld in België", voegde perswoordvoerder Arne Niehörster toe.

"We wilden geen persconferentie in Brugge door laten gaan met journalisten in de zaal. We nemen ook een eigen kok en eigen security mee naar België. We zijn ervan overtuigd op die manier geen gevaar te lopen."