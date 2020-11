Zwaar verdict voor Zinho Vanheusden: jonge verdediger half jaar out

Standard-aanvoerder Zinho Vanheusden verdraaide gisteren zijn knie in de match tegen Oostende (1-0). Na onderzoek hebben de specialisten bevestigd dat de voorste kruisband gescheurd is. De jonge international moet onder het mes en kan meer dan waarschijnlijk een half jaar niet voetballen.

Het is niet de eerste zware blessure die Zinho Vanheusden heeft opgelopen in zijn jonge carrière. Zijn linkerknie hield hem de voorbije jaren al twee keer aan de kant.

In september 2017 tijdens een Youth League-duel met Inter scheurde hij de kruisband van zijn linkerknie. Hij stond toen een half jaar aan de kant. In mei 2019 werd hij aan diezelfde linkerknie geopereerd na een verkeerde beweging op training. Hij miste daardoor het EK voor beloften in Italië en San Marino.

Vanheusden wordt al lange tijd gezien als een van de grootste verdedigende talenten in ons land. Vorige maand riep bondscoach Roberto Martinez de speler een eerste keer op voor de Rode Duivels. In het oefenduel tegen Ivoorkust speelde hij 78 minuten mee.