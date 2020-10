Volley Belgium: "Op een bepaald moment moet je stoppen met dat dispuut"

"Ik ben verkozen als voorzitter van een autonome belangengroep. Amateursport en professionele sport zijn twee zeer verschillende werelden die elk een specifiek beleid en expertises vereisen", zie Philippe Boone eerder deze week toen hij zijn beslissing bekendmaakte.

Guy Juwet, de voorzitter van Volley Belgium, neemt akte van het opstappen van Boone en Spaenjers.

"Philippe en Marc stuurden vanuit de Liga aan op een solo-koers, dus buiten de federatie om. In de praktijk geeft dat problemen, want we komen uiteindelijk toch in elkaars vaarwater terecht."

"Eigenlijk is dit een aanslepend dispuut tussen de federatie en de Liga die al van voor mijn tijd dateert. Op een bepaald moment moet je daarmee stoppen en naar het belang van het volleybal kijken."

"Want als het de bedoeling is om het herenvolleybal op het hoogste niveau af te scheuren van de federatie, dan stopt het voor ons. Wij tekenen het sportieve beleid uit, waarbij we bijvoorbeeld ook bepalen welke scheidsrechters de matchen leiden."

"Alles wat commercieel is hadden we uitbesteed aan de Liga, en dat willen we in de toekomst zo houden. Ik zie er het nut niet van in om dat te veranderen. Het is helemaal mijn bedoeling niet om meer macht te vergaren, er moet alleen een wil zijn om samen te werken, want we willen de Liga absoluut laten bestaan."

"We maken nu een doorstart. De clubs van de Liga waren het beleid van de Liga beu. Het zijn de clubs die beslist hebben om nu samen met ons naar de toekomst te kijken. Het zijn ook de clubs die aangesloten zijn bij de federatie. De lijn tussen federatie en clubs moet korter worden", besluit Juwet.