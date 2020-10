Zweedse verdediger is al eerste aanwinst voor Lommel voor zomer 2021

Tolinsson is een jeugdproduct van de Zweedse topclub IFK Göteborg. Hij brak er vanuit de jeugdopleiding door in het eerste elftal. Ook bij de nationale belofteploeg is de centrale verdediger een vaste waarde.

In de zomer van 2021 verruilt Tolinsson Zweden voor Limburg. Hij heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij Lommel. De 17-jarige aanwinst werkt eerst het seizoen nog af in Göteborg.