Barça-voorzitter Bartomeu plooit onder aanhoudende druk en stapt op

De raad van bestuur neemt over tot er een nieuwe voorzitter is. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het nemen van de dagelijkse beslissingen van de club.

Maar nu er ook voldoende handtekeningen waren verzameld voor een motie van wantrouwen tegen het bestuur, was er geen uitweg meer voor Bartomeu. De voorzitter en het voltallige bestuur houden de eer aan zichzelf en stappen op. Bartomeu stond sinds 2014 aan het roer in Camp Nou.

Barcelona pakte voor het eerst sinds 2007-2008 geen prijs. Vooral de pijnlijke uitschakeling in de Champions League - 8-2 in de kwartfinales tegen Bayern München - was een smet op het blazoen.

De knieën van Bartomeu knikten al even onder de aanhoudende druk op zijn schouders. De voorzitter van Barcelona was de gebeten hond voor de barslechte resultaten.

Bartomeu: "Laatste maanden geen respect voor bestuur"

"Dit is een harde beslissing", opende Bartomeu zijn afscheidsspeech. "Het was een gemakkelijke keuze geweest om op te stappen na onze uitschakeling in de Champions League."

"Maar toen moesten we belangrijke beslissingen nemen voor de club. Het zou niet verantwoordelijk geweest zijn om Barcelona over te laten aan een tijdelijk bestuur tijdens de pandemie."

"We had anders de beslissingen genomen over Messi, de nieuwe trainer, de budgetten... Het was toen de verantwoordelijke keuze om door te zetten."

"Ik heb altijd opengestaan voor kritiek. Zelfkritiek is zelfs belangrijk om sterker te worden. Maar de laatste maanden was er geen respect voor mij en mijn collega's. Onze families werden zelfs bedreigd."

"Het was een eer om deze club te leiden. Ik heb deze taak met respect en nederigheid opgenomen. Nu zal ik vanaop afstand van Barcelona genieten. Ik wil iedereen bedanken voor de steun in de voorbije jaren."