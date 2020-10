Valentine Dumont in vorm in Boedapest: "Belgische records niet verwacht"

De International Swimming League in de Hongaarse hoofstad is een lucratieve ploegencompetitie. Buiten Dumont doet enkel Pieter Timmers mee voor ons land. De olympische vicekampioen zwemt er zijn laatste baantjes van zijn carrière.

Dumont is 12 jaar jonger dan Timmers. Haar loopbaan ligt nog voor haar en ze toonde haar kunnen in klein bad in Boedapest tussen gerenommeerde namen. Vorige zondag verpulverde ze haar record op de 400m vrij, maandag en gisteren volgde 2 keer een verbetering op de 200m vrij.

Dumont: "De voorbije maanden heb ik wel hard gewerkt en aan kracht gewonnen. Ik wist dus dat ik mijn tijden kon verbeteren, maar niet dat het hier al in mijn eerste competitie kon gebeuren. Na mijn 200m van maandag voelde ik wel al dat het nog sneller kon."



In Boedapest verdedigde Dumont de kleuren van Aqua Centurions. "Ik hou wel van dit format, het was leuk om met een team aan te treden. De sfeer in onze groep was echt goed."

"Ik prijs me gelukkig dat ik ondanks de pandemie een wedstrijd kon zwemmen en me met 's werelds beste zwemmers kon meten. Ik heb er dan ook het beste van gemaakt."