Statistieken en video bewijzen: Club Brugge morste met kansen op OHL

Club Brugge mikte 10x binnen het kader

Blauw-zwart schoot tegen OH Leuven 21 keer op doel, waarvan 10 keer binnen het kader. Dat was het hoogste aantal dit seizoen.

Club Brugge voetbalde tegen OH Leuven een karrenvracht aan kansen bij elkaar, maar bleef steken op één doelpunt. Als we naar de "expected goals" (xG) kijken, hadden we van Club Brugge 2,13 doelpunten mogen verwachten tegen OHL. Een verschil van -1,13 dus.

Hoe worden de expected goals (xG) berekend?

Een cumulatieve Expected Goals-waarde van een speler of een team kan ons een indicatie geven van hoeveel een team gemiddeld gezien had mogen scoren, gebaseerd op de schotenproductie.

Expected Goals (xG) meet de kwaliteit van een schot gebaseerd op een aantal variabelen, zoals type assist, de hoek en afstand van het schot, of het een poging met het hoofd was, en of het als grote kans is aangemerkt.

De gemiste Brugse kansen op een rijtje:

De xG van Club Brugge per wedstrijd

Op OH Leuven morste Club Brugge dus met kansen, maar dat is zeker geen constante in het seizoen van de regerende kampioen. Na 10 wedstrijden legt Club een xG voor van 20,13, maar het scoorde al 23 keer. Dat betekent dat blauw-zwart 2,87 doelpunten meer maakte dan verwacht had mogen worden.

Ook als we naar de verschillende wedstrijden van Club Brugge kijken, zien we dat het best efficiënt met zijn kansen omspringt. Alleen tegen OHL, Charleroi en Beerschot had Club het duidelijk lastig om z'n kansen te verzilveren.