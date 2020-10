Waar staan de Red Flames? "Het is tijd om nog meer stappen te zetten"

Na de nederlaag in Zwitserland een maand geleden staat de kwalificatie van de Red Flames voor het EK van 2021 op losse schroeven.

De volgende opdracht is een bezoekje aan rode lantaarn Litouwen. De eerste ontmoeting werd door de Flames poepsimpel met 6-0 gewonnen.

"Of het dinsdag een gemakkelijke overwinning wordt? We willen absoluut winnen", zegt bondscoach Ives Serneels aan 21-voudig international Imke Courtois.

"We moeten goed starten en hopelijk scoren we snel. Alleen de 3 punten zijn goed genoeg."

Bij een Belgische zege wordt het duel met Zwitserland beslissend voor een rechtstreeks EK-ticket. De Zwitserse vrouwen zijn toch een beetje een angstgegner voor de Flames.

"Hopelijk niet", stelt spits Tessa Wullaert, die met de Flames in de laatste rechte kwalificatielijn voor het WK van vorige zomer ook al op de Zwitserse dames botste.

"We weten wat we kunnen verwachten. We moeten vooral vooruit voetballen."