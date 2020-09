Red Flames verliezen 1e keer in Zwitserland en spelen koppositie kwijt

De Red Flames hebben op het veld van concurrent Zwitserland geen 6e keer op een rij kunnen winnen in de EK-voorronde. Integendeel, de thuisploeg won met 2-1 en neemt de groepsleiding over van de Belgen. De Flames waren offensief onmondig, pas na de 2-1 van Wullaert was er meer drang naar voren. De return op 1 december is wellicht beslissend voor een rechtstreeks EK-ticket.