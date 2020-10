Kopecky na veldritdebuut: "Jammer van de pech, maar vond het leuk"

"Het was enorm lastig, maar ik vond het wel leuk", vertelde Kopecky na haar eerste veldrit bij de profs. Ze werd 38e, maar kreeg ook af te rekenen met pech. "Mijn tube vloog er twee keer af, een keer vlak na de materiaalpost. Dan weet je dat je niet meer veel plaatsjes zal opschuiven. Jammer."

Welk gevoel houdt Kopecky er aan over? "Positief. Ik vond het leuk en ging ook wel redelijk goed. Ik kon heel de cross blijven rijden en ben niet over mijn limiet gegaan in het begin. Dat was belangrijk. Conditioneel zit ik nog goed, dus dat is mooi meegenomen in een cross. Ik houd er een goed gevoel aan over."

Blijft het bij deze ene keer of zien we Kopecky vaker terug in het veld? "Mijn seizoen is nog nooit zo vroeg gedaan geweest. Ik wil even van de rust genieten, maar in december of januari wil ik misschien wel weer enkele crossen rijden. Misschien als voorbereiding op het voorjaar. Maar ik ga er nog even over nadenken."