Iedereen test nog altijd positief bij Waasland-Beveren, één extra besmetting

"Dinsdagochtend werden nieuwe coronatests afgenomen bij de spelers en sportieve staf van Waasland-Beveren. Door de enorme drukte in de labo’s lieten de resultaten lang op zich wachten, pas vanochtend werden alle resultaten naar de club gestuurd", laat de club weten.

"Alle mensen die positief hebben getest afgelopen week, legden opnieuw een positieve test af. Helaas is er één extra positief geval vastgesteld bij de spelersgroep.

"In de testronde werden de spelers in twee groepen onderverdeeld, om zo het contact tot het minimum te beperken (lees: te vermijden). In de eerste groep zaten alle negatief getesten van vorige week, in de tweede groep werden de positief getesten van vorige week dinsdag ingedeeld."

"De personen die afgelopen vrijdag een positieve test (zes personen) aflegden, moeten nog wachten tot komende vrijdag op hun tweede test."

"Deze ochtend werd opnieuw een test afgenomen van alle spelers, staf en medewerkers die negatief testten. De medewerkers werken van thuis uit, de spelers volgen een individueel programma."

"Alle activiteiten op de club worden uit veiligheidsoverwegingen geschrapt. Deze week werd geen enkele groepstraining afgewerkt, de spelers en staf hielden enkel contact op een digitale manier. Informatie over de wedstrijd van komende zondag is er nog niet. Iedereen die positief testte, verkeert in goede gezondheid."