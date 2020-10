WK-leider Gajser steekt 1e race in Lommel op zak, Jago Geerts pakt net naast MX2-zege

Tim Gajser heeft in Lommel de Grote Prijs van Vlaanderen motorcross gewonnen, de 1e van 3 races om het WK deze week. De Sloveense wereldkampioen en WK-leider eindigde 2e in reeks 1 en 1e in reeks 2. Jeremy Van Horebeek was de beste Belg op plek 7. In de MX2-klasse pakte Jago Geerts er net naast. WK-leider Tom Vialle was 1 punt beter.