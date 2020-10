Wouter Vandenhaute: "Kompany weet dat hij zal moeten presteren"

In zijn eerste grote interview als voorzitter van Anderlecht gaat Wouter Vandenhaute geen onderwerp uit de weg. In deel 2 staat het sportieve beleid centraal, met daarbij de wissel tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany.

Anderlecht probeert niet alleen financieel uit de put te kruipen, ook sportief is de weg naar boven er een met vallen en opstaan. Maar sinds september is er wel duidelijkheid: de weg wordt ingezet met Vincent Kompany aan het stuur. “De rolverdeling met Frank Vercauteren was niet duidelijk", geeft voorzitter Wouter Vandenhaute toe. "Toen Kompany geblesseerd is geraakt, kregen we plots een andere dynamiek." "Dat werd helemaal duidelijk tijdens onze laatste voorbereidingsmatch in Rijsel. We moesten de week erna aan de competitie beginnen en een geblesseerde speler was aan de zijlijn aan het coachen, terwijl de coach erbij zat en niets zei. Dat kon niet." Kompany begreep dat zelf ook en beloofde in te binden, "maar toen kwam de match tegen KV Mechelen en werd toch duidelijk dat het echt scheef zat." "Ik heb toen Kompany voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst. Ik zei tegen Vincent: "Ofwel ga je spelen ofwel ga je trainen. Maar dan wel all-in." En all-in betekende dat hij moest stoppen met spelen, byebye moest zeggen tegen het EK en dat zijn contract aangepast zou worden, waarbij hij zwaar zou inleveren." "Op een kwartier werd een voorstel uitgewerkt en dat werd meteen aanvaard. Toen was alles heel duidelijk."

Ik zei tegen Vincent: "Ofwel ga je spelen ofwel ga je trainen. Maar dan wel all-in. Wouter Vandenhaute

"Kompany is te slim om te denken dat hij boven de wetten van het voetbal staat"

Vincent Kompany is nu voor de buitenwereld duidelijk het gezicht van Anderlecht, maar die nauwe band houdt ook gevaren in. “De dag dat we beslisten dat Kompany trainer werd, heb ik tegen Marc (Coucke) en Karel (Van Eetvelt) gezegd dat ik twijfelde of het nog een goed idee was dat Kompany ook aandeelhouder zou worden." "In tussentijd is hij ook zelf met dat inzicht gekomen, dat het beter was voor de club om geen aandeelhouder te zijn. Dat vind ik een blijk van intelligentie van Kompany. Het geeft ook aan hoe hard hij wil slagen als trainer." "Als ik zie hoe leergierig hij is en in welk ijltempo hij aan het bijleren is, heb ik er vertrouwen in dat Kompany snel een toptrainer wordt en dat Anderlecht daarvan zal profiteren. Het is iemand die heel goed weet wat zijn kwaliteiten en gebreken zijn." Van Kompany wordt wel gezegd dat hij een té romantische kijk op het voetbal zou hebben. “Op een zekere manier hou ik van een gezonde portie naïviteit." "Maar Kompany beseft als geen ander dat een succesvolle trainer iemand is die in de eerste plaats matchen wint. Hij heeft zelf een topcarrière gehad en hij kent de wetten van het voetbal." "Hij weet heel goed waar hij voor staat. Hij weet dat hij hier een keuze heeft gemaakt met verregaande consequenties: hij zal moeten deliveren." "Kompany is veel te slim om te denken dat hij boven de wetten van het voetbal staat", verwijst Vandenhaute naar een mogelijk ontslag bij aanhoudende slechte resultaten. "Maar vandaag is er maar één project, en dat is slagen met Vincent Kompany."

"Franky en ik kennen elkaar al 28 jaar, dat afscheid was niet leuk"

De wissel van de wacht bij Anderlecht betekende ook het einde van clubicoon Frank Vercauteren, die zijn afscheid in de pers pijnlijk noemde. “Franky en ik gaan al 28 jaar terug, toen ik bij Filmnet als voetbalcommentator begon en ik hier het concept van een cocommentator introduceerde. Franky dus." "We hebben samen 5 jaar opgetrokken, ik heb enorm veel van hem geleerd over voetbal, we hebben samen gedroomd over voetbal en over Anderlecht. Als we elkaar de laatste jaren nog zagen was het altijd een hartelijk contact." "Via allerlei omwegen zijn we uiteindelijk toch samen op Anderlecht gekomen en hebben na een halfjaar de samenwerking al moeten stoppen. Dat was voor mij niet leuk. Ik begrijp dat Franky daar teleurgesteld over is. Vandenhaute leerde van Vercauteren wel dat hij zich op het sportieve vlak niet moet laten gelden. "Hij was als cocommentator de specialist en daar voelde ik mij veilig bij." "Ik beschouw mezelf als een niet-kenner die met de kenners kan meepraten. Dat is een comfortabele positie. Ik heb mijn visie en mijn mening, en ik zal die ook geven, maar de sportief directeur en de trainer nemen de beslissingen."

Ik zal mijn mening geven, maar de sportieve directeur en de coach nemen de beslissingen. Wouter Vandenhaute

"13 op 24 is te weinig, maar we moeten nog altijd die top 4 halen"