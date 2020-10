Opsteker voor Noorse renner na val in Scheldeprijs: "Het gaat goed met hem"

De Noorse renner in het wit die tijdens de sprint in de Scheldeprijs snoeihard tegen het asfalt kwakte, stelt het goed. Dat laat Michael Skelde, sportief directeur van Riwal-Readynez Cycling Team weten. "Het gaat goed met hem", klinkt het bij de Noorse wielerwebsite procycling.no.

De renner in kwestie was August Jensen. "Het was een val met hoge snelheid en het zag er lelijk uit. Maar al bij al gaat het goed met hem. Hij heeft geen ernstige verwondingen. Hij zal wel enkele dagen nodig hebben om te herstellen."

De Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal) won met overmacht de sprint voor Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), die werd gedeklasseerd.

Die andere man van Bora-Hansgrohe, Rüdiger Selig, zag Jensen liggen en zette zijn fiets aan de kant om de Noor te helpen. Onze pluim van de dag gaat naar de Duitser.