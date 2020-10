Dirk Gerlo: "Swiatek toont dat niveau vrouwentennis sterk is gestegen"

"Nog belangrijker: vooral mentaal is ze heel sterk. Toen ze een 3-0-voorsprong uit handen gaf, herpakte ze zich meteen. Het is een opeenstapeling van heel goede kenmerken."

"Ook tactisch is ze erg onderlegd: als Kenin ver achter de baseline stond, pakte ze uit met een dropshot, als de baan open lag, volgde een forehand rechtdoor. Ook haar opslag is een wapen."

"Ze was het hele toernooi indrukwekkend", zegt Gerlo. "Voor een 19-jarige is ze verbazingwekkend volwassen. Ze liet geen set liggen, met veeldimensionaal tennis. Ze beheerst zoals alle toppers alle slagen, maar gebruikt ze ook op de momenten dat ze die nodig heeft."

"Swiatek heeft overstap naar profcircuit snel gemaakt"

"Ook nu zullen we misschien een tijdje niets meer van Swiatek horen. Want nu wil iedereen de Poolse verslaan. Maar ze beschikt over het slagenarsenaal om het op alle ondergronden goed te doen."

Haar verhaal doet een beetje denken aan Jelena Ostapenko, de Letse die op 20-jarige leeftijd haar eerste (en voorlopig enige) grandslamtitel pakte in Parijs in 2017. "Ostapenko had ook Wimbledon gewonnen als juniore, maar wel al als 14-jarige. Maar ze stond met dezelfde onbevangenheid op de baan als Swiatek."

"Niemand steekt erbovenuit bij de vrouwen"

Sinds 2017 hebben nu al 12 verschillende tennissters een grandslamtoernooi gewonnen. De laatste 7 jaar stond er telkens een andere naam op het palmares van Roland Garros.

"Er is geen echte gravelkoningin", zegt Gerlo. "Henin heeft gewonnen in 2005, 2006 en 2007, maar daarna won nooit 2 keer na elkaar dezelfde vrouw. Misschien is Roland Garros wel het moeilijkste toernooi om te winnen."

"Maar ook op de andere grandslamtoernooien duiken steeds andere namen op: Osaka, Andreescu, Kerber, Wozniacki, Halep, Kenin... Er is niet echt iemand die erbovenuit steekt. Swiatek toont nog maar eens dat het niveau in de breedte enorm is gestegen in het vrouwentennis."