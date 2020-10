Vandenbempt zag "voorbeeldige" jonge Duivels: "Overgang zal stapsgewijs gebeuren"

"Conclusies kan je uit deze match niet trekken"

Wat moeten we ons herinneren van de partij? "Het zou zelfs kunnen dat we ons deze wedstrijd over een week al niet meer herinneren", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Wat mij betreft, was het een overbodige wedstrijd."

"Ik kan me wel inbeelden dat de jongens die voor het eerst het shirt van de nationale ploeg hebben gedragen er blij mee zijn. Ze hebben flink hun best gedaan, een gebrek aan motivatie was er niet. De inzet was er, de discipline ook. Ze hebben zich als voorbeeldige profs gedragen." "Maar om nu te zeggen dat we op basis van deze wedstrijd al eens kunnen kijken met welke jongens we voort kunnen, nu de "Gouden Generatie" zachtjes uitdooft? Neen", vindt Vandenbempt. "Ivoorkust is ook niet meer de ploeg van voordien en ze hadden al 1 jaar niet meer samengespeeld." "Het was een typische oefenwedstrijd met weinig tempo en agressie. Conclusies kan je hier gewoonweg niet uit trekken. Wat we al wisten van de jongens die op het veld stonden, hadden we al gezien. Dat hebben we niet noodzakelijk gisteren geleerd." "Dat Vanaken het spel kan verdelen en goed kan voetballen, wisten we wel. Dat Trossard in vorm is, een goede actie heeft een potentieel heeft om bij de Rode Duivels te spelen, wisten we al", zegt Vandenbempt nog, die het "bij wijze van spreken sportief misdadig vindt dat de UEFA voetballers nog extra wedstrijden heeft opgelegd om de afgesloten televisiecontracten te honoreren." "Er moeten nog 4 interlands ingehaald worden. De nationale ploegen worden nu verplicht om in de volgende 4 vensters, dus ook nog in november, maart en juni, een extra wedstrijd te spelen. Ongelooflijk."

"Overgang van ene naar andere generatie zal stapsgewijs gebeuren"

Roberto Martinez gaf al aan dat de automatismen er nog niet waren. "Uiteraard", klinkt het. "Het tegendeel zou ons verbaasd hebben. Ik vind het voetbal redelijk slordig. Als je over de hele wedstrijd kijkt - en als ik streng ben - hebben ze 3 kansen bij elkaar gevoetbald. Voor het overige was het stroef, moeizaam, traag en was er weinig begeestering." "We praten vaak over ploegen die te veel jongeren in één tijd moeten brengen. Dit is wat hetzelfde. De overgang van de ene naar de andere generatie zal stapsgewijs gebeuren. Spelers zullen mondjesmaat ingepast worden, zoals dat bij Tielemans is gebeurd en nu aan het gebeuren is met Castagne." "Op basis van de match van gisteren is het moeilijk om te zeggen wie er in de toekomst zal uitgroeien tot nieuwe vaste waarde. Vanheusden vond ik geen geweldige wedstrijd spelen. Maar van hem weten we wel, op basis van zijn prestaties bij Standard, dat hij een vaste man zal worden in het hart van de Duivels-verdediging."

Het is de realiteit dat we in het aanvallende compartiment nog niet meteen op zoek zijn naar vernieuwing. Je hebt nu Hans Vanaken, maar de kans bestaat dat hij nooit een grotere rol zal spelen in de nationale ploeg. Peter Vandenbempt

"Saelemaekers speelde met heel veel energie, was heel enthousiast, maar blijft toch nog een beetje als een kip zonder kop. Maar ook dat wisten we al voor deze wedstrijd. Doku vond ik niet beter dan tegen IJsland, waar ik hem ook niet zo goed vond."

"Het is de realiteit dat we in het aanvallende compartiment nog niet meteen op zoek zijn naar vernieuwing. Je hebt nu Hans Vanaken (28), maar de kans bestaat dat hij nooit een grotere rol zal spelen in de nationale ploeg, want diegenen die op zijn positie spelen, zijn zelfs nog jonger dan Vanaken zelf. Het is achteraan waar we het nodig hebben."

"Wat Kayembe (26) betreft, is het zonde dat Charleroi niet Europees speelt. Maar er zijn nu al een stuk of 47 Rode Duivels de revue gepasseerd, waarvan er een heel deel een stuk in de 20 zijn. Zij zijn misschien een soort "overgeslagen generatie" omdat er jonger aankomt, een Raskin centraal op het middenveld, bijvoorbeeld."

"Zonder Lukaku hebben we een groot probleem"

Heeft de bondscoach dan de goede beslissing genomen met dit elftal? "Dat vind ik dan weer wel", zegt Vandenbempt. "Voor die jongens was het leuk, terwijl het voor de vaste waarden een overbodige belasting zou zijn." "Hij scoort er punten mee, dat is de sterke kant van de "psycholoog" Martinez. Op die manier geeft hij de vaste waarde een ontspannen aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Engeland. Goed peoplemanagement van de bondscoach." En wat met Batshuayi, die toch alweer scoorde? "Hij speelde weer zijn wedstrijd zoals gewoonlijk. Het samenspel was onbestaande, een bal bijhouden was moeilijk, ik heb er geen actie van gezien. Zijn vrije trap was het dieptepunt. Maar hij maakt wel een doelpunt, al houden we best wel een stolp over Lukaku zodat hij er volgend jaar bij zal zijn." "Het blijft spijtig van het grote talent bij Batshuayi dat onderontwikkeld blijft. Ik zou zeggen: "Doe eens iets voor je dikke contracten de afgelopen jaren." Maar goed, we hoeven ons er geen grote zorgen over te maken. Maar als Lukaku er niet bij is, hebben we een groot probleem." Tot slot was er nog de penaltyfout van Bornauw (21) die de 1-1 tot gevolg had. "Je kan geluk hebben bij zo'n korte invalbeurt, maar ook pech. Bornauw had nu die pech. Je kan er zeker geen matige verdediger van maken nu, hij blijft toch een vaste waarde in de verdediging in de Bundesliga."