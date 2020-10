Max Verstappen: "Als ik maar niet als Fred Flintstone hoef te hollen"

Dit weekend rijden de Formule 1-coureurs op de Nürburgring in Duitsland de 11e grand prix van het seizoen. In aanloop naar de race kreeg Max Verstappen vragen over Honda. Na volgend jaar draaien de Japanners geen motoren meer in mekaar voor Red Bull of andere F1-teams.

"Je voelde het aankomen", vertelt Verstappen. "Jammer, maar ik begrijp het wel. We kunnen het goed met mekaar vinden en ik zal mezelf dubbel en dik inzetten om er een mooi einde aan te breien."

Vraag is waar zijn team nu gaat aankloppen. Enkel Renault, Mercedes en Ferrari blijven over. "Ik hoop dat ik niet eindig als Fred Flintstone en zelf moet hollen", grapt Verstappen, die 3e staat in het WK.