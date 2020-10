Swings mag niet op het ijs na positieve coronatest van Duitse schaatsers

Swings is met zijn ploeg IKO op trainingskamp in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell. Ook de Duitse schaatstop en een aantal andere internationale ploegen hebben hun tenten opgeslagen in het Beierse dorp.

Maar zeker tot zaterdag zal er niet worden geschaatst in de Max Aicher Arena. Na een positieve coronatest van twee Duitse schaatsers heeft burgemeester Hans Egger de schaatshal gesloten.

De ploegen wordt geadviseerd om in quarantaine te gaan. "Het is afwachten", zegt Martin ten Hove, de coach van IKO. "Maar het is fijn dat ze hier in Inzell strikte richtlijnen hebben zodat het virus niet gaat rondwaren in de schaatswereld." Ten Hove gaat ervan uit dat de schaatsers vanaf zaterdag weer op het ijs kunnen trainen.