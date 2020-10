Mignolet: "Denk dat we zullen zien dat er een nieuwe generatie klaar is"

Door coronaregels en blessures is de Duivelse selectie nog lang niet volledig voor de oefenmatch tegen Ivoorkust. Veel nieuwe jongens zullen dus hun kans krijgen. "Zij zullen dus gretig zijn om hun eerste minuten te maken", vertelt Simon Mignolet een dag voor de match. "En dat is ook wel het nut van deze interland. Zo zien we een nieuwe generatie aan het werk. Ze krijgen een kans om te tonen dat ze ook op internationaal niveau hun mannetje kunnen staan."

Met zijn 32 lentes is Simon Mignolet de ouderdomsdeken. "Ik was de oudste op training alleszins. Ik heb al veel meegemaakt bij de Duivels en mijn positie op het veld is ook heel bepalend. Ik moet leiding geven aan de verdediging. Omdat het veel nieuwe jongens zullen zijn, wordt de communicatie nog belangrijker. Sommige spelers hebben nog nooit samen op een veld gestaan, dus het is belangrijk dat ze de juiste instructies krijgen."

"We spelen bij de Duivels met 3 achteraan en met 2 wingbacks. Dat is voor veel jongens nieuw. Ivoorkust is ook een sterke en aanvallende tegenstander dus de organisatie moet goed zijn. Daarom hebben we deze week op training echt gehamerd op de automatismen en concepten van de nationale ploeg. We hebben gepraat en geanalyseerd dus ze weten wat er verwacht wordt."

"Maar een aantal dingen zullen uiteraard nog niet helemaal op punt staan. Dat moet je dan ook accepteren. Maar ik denk dat we morgenavond zullen zien dat er een nieuwe generatie klaar is."