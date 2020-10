Stad Brussel brengt publiek voor Rode Duivels van 11.000 naar 7.000, alcohol verboden

De aanpassing van het supportersaantal komt er, nadat de Brusselse provinciale crisiscel woensdag besloten had om alle cafés vanaf donderdag 8 oktober voor 1 maand te sluiten. De crisiscel stelde ook een alcoholverbod in de openbare ruimte in.

Na overleg tussen de stad Brussel en de Belgische voetbalbond (KBVB) wordt ook de organisatie van de interland hieraan aangepast. De bubbel van de supporters die België-Ivoorkust willen bijwonen, mag maximum 5 personen bedragen. Op hun ticket hebben zij normaal allemaal een tijdslot gekregen waarin ze verwacht worden het stadion te betreden.

De fans volgen alleen een vooraf uitgestippeld traject, waardoor contact met andere personen vermeden wordt.

De consumptie van alcohol in en rond het stadion is verboden. Buiten het stadion wordt er geen eten of drinken verkocht in kramen en binnen het stadion zal per bubbel 1 persoon door middel van een armband aangeduid worden als de enige persoon die drank mag halen. En dat zal enkel water of frisdrank zijn.