Vanaken: "Als ik Club écht had willen verlaten, had ik het vuil moeten spelen"

Hans Vanaken tekende net voor het einde van de transferperiode een nieuw contract bij Club Brugge tot 2025, ondanks verregaande interesse van onder meer West Ham United. "Het klopt dat Club een bod heeft geweigerd, maar dat is altijd correct gecommuniceerd."

"Uiteindelijk heeft Club dan een inspanning naar mij toe gedaan. Als ik écht wou gaan, had ik het misschien vuiler moeten spelen, maar zo zit ik niet in elkaar. Het toont ook het respect dat er is tussen mij en de club."

Bij Club Brugge is Vanaken al een tijdje incontournable, bij de nationale ploeg is hij dat nog niet. Met het drieluik Ivoorkust, Engeland en IJsland krijgt hij een kans om zich op te werken in de pikorde.

"Ik kom altijd met beperkte verwachtingen naar hier, omdat ik weet hoeveel talent hier rondloopt. Het is moeilijk om nu al te zeggen welke 23 spelers naar het EK zullen gaan. Ik zal zelf mijn niveau bij Club moeten onderhouden of misschien zelfs opkrikken en dan zien we wel of ik erbij ben. Er kan zoveel gebeuren in een jaar."