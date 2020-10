Kompany over transfer van Jérémy Doku: "Ik begrijp waarom de club dit moet doen"

"De situatie van Anderlecht is bekend en als we de ambitie hebben om in de toekomst weer te concurreren met ploegen als Club Brugge en mee te doen voor de titel, dan hebben we op dit moment geen keuze en moeten we die moeilijke beslissing nemen."

Vincent Kompany was duidelijk na de match in Brugge. "We gaan het vertrek van Doku als ploeg moeten opvangen. Ik begrijp waarom de club dit moet doen en ik begrijp ook waarom Jérémy dit een goeie keuze vindt", zegt Kompany.

Een transfer van Jérémy Doku naar Rennes hangt al even in de lucht. De Franse club heeft zijn zinnen gezet op het 18-jarige Belgische talent van Anderlecht en heeft ook het geld om Anderlecht te overtuigen.

Met Doku verliest Anderlecht een groot talent. "Hij is onze meest talentvolle speler, maar we hebben ongelooflijk veel geluk dat er nog veel talent aan zit te komen bij de jeugd. Dat is ons geluk. Na Doku komen er nog supertalenten aan."



"Nu is de situatie wat ze is, maar in de toekomst kunnen we die talenten langer bij ons houden. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik sta wel achter alle beslissingen. Het zijn de juiste beslissingen om sneller terug te komen waar we moeten zijn."