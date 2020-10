Onthoofd Miami ondergaat opnieuw de wet van de sterkste tegen de Lakers

De Lakers speelden voor de vierde keer in de play-offs in hun Mamba-uitrusting, ter ere van Kobe Bryant. Vier keer won LA. "Het geeft ons kracht", zei LeBron James na de wedstrijd. "Alles wat we doen, doen we voor hem. We willen de titel voor Kobe."

"Het is ons doel vanaf dag één geweest, maar we zijn er nog niet", voegde coach Frank Vogel er nog aan toe. "We spelen op een heel hoog niveau, hopelijk kunnen we nog twee keer winnen."