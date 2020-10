Mathieu van der Poel na demonstratie: "Dit was nog zwaarder dan Amstel Gold Race"

"Een van mijn strafste prestaties"

Mathieu van der Poel heeft de puntjes op de i gezet in de 5e en laatste etappe. Met een monsteraanval in de oude finale van de Ronde van Vlaanderen haalde hij alsnog de eindzege binnen in de rittenkoers.

"Het is ongelooflijk dat ik de BinckBank Tour nog win", reageert hij. "Deze rittenkoers stond ook niet als voorbereiding op mijn programma. Ik was aan de start gekomen voor de winst, maar na de tijdrit van gisteren had ik dat niet meer verwacht."

En dus zette Van der Poel een stevige solo op poten. "Dat was nochtans niet het plan", verrast de kopman van Alpecin-Fenix. "Het was ook veel te vroeg."

"Na de oversteek met Sénéchal voelde ik wel dat de groep niet ronddraaide. Daarom besliste ik om op de volgende klim door te trekken. Dat heb ik Sénéchal ook gezegd."

"En plots zat ik alleen. Even heb ik getwijfeld, omdat het nog ver was tot de finish, maar uiteindelijk heb ik alles of niets gespeeld."

Net als vorig jaar in de Amstel voerde Van der Poel een spektakelstuk op. "Hier heb ik nog harder afgezien", vertelt hij. "Op de klimmetjes verzuurde ik volledig. Het was zaak om mijn wattages aan te houden, maar dat was bijzonder moeilijk. Dit moet een van mijn strafste prestaties zijn."

