VIDEO: Straffe solo over Muur en Bosberg levert Van der Poel BinckBank Tour op

Van der Poel maakt er een thriller van

En dat lukte hem, al werd het in de slotmeters nog razend spannend. Naesen eindigde 2e in de daguitslag, Colbrelli 3e.

Het werd een strijd tussen Van der Poel en het kwartet Kragh Andersen, Küng, Naesen en Colbrelli. Door de bonificatieseconden onderweg had Van der Poel 3 seconden nodig om de eindzege te veroveren.

De Nederlandse kampioen reed in één klap naar de kopgroep, verrichtte bijna al het kopwerk en liet alle vluchters in de steek bij de volgende passage over de iconische Muur. Het begin van een solo van 50 kilometer.

"Nog harder afgezien dan in de Amstel"

Mathieu van der Poel heeft de puntjes op de i gezet. "Het is ongelooflijk dat ik de BinckBank Tour nog win", reageert hij. "Deze rittenkoers stond ook niet als voorbereiding op mijn programma. Ik was aan de start gekomen voor de winst, maar na de tijdrit van gisteren had ik dat niet meer verwacht."

En dus zette Van der Poel een stevige solo op poten. "Dat was nochtans niet het plan", verrast de kopman van Alpecin-Fenix. "Het was ook veel te vroeg."

"Na de oversteek met Sénéchal voelde ik wel dat de groep niet ronddraaide. Daarom besliste ik om op de volgende klim door te trekken. Dat heb ik Sénéchal ook gezegd."

"En plots zat ik alleen. Even heb ik getwijfeld, omdat het nog ver was tot de finish, maar uiteindelijk heb ik alles of niets gespeeld."

Net als vorig jaar in de Amstel voerde Van der Poel een spektakelstuk op. "Hier heb ik nog harder afgezien", vertelt hij. "Op de klimmetjes verzuurde ik volledig. Het was zaak om mijn wattages aan te houden, maar dat was bijzonder moeilijk. Dit moet een van mijn strafste prestaties zijn."