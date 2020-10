Vrouwenwielrennen is aan opmars bezig: "Maar geef het nog wat tijd"

Zien we in de toekomst bijvoorbeeld ooit een vrouwenploeg bij Deceuninck-Quick Step? "Als mijn sponsor expliciet zegt dat ik een vrouwenploeg moet maken en mij daarvoor budget geeft", reageert manager Patrick Lefevere, die wel weet dat het niet simpel is in het vrouwenwielrennen.

"Om een voorbeeld te geven: Luca Guercilena moest van Trek een vrouwenploeg maken. In Australië moesten de rensters ook in het Hilton-hotel logeren. Trek eiste dat ze ook business-class zouden vliegen, net als de mannen. Ik begrijp die strijd voor gelijkheid wel, maar zo ben je wel meteen een miljoen kwijt dat niet voorzien was, omdat de bazen zoveel eisen stellen. Je moet je budget op voorhand maken."

"Ik geloof dat Trek een budget heeft van 2 miljoen, dat is toch niet min. Maar stel dat alle 18 WorldTour-ploegen 10 vrouwen zouden moeten nemen: die zijn er niet, hé. Je moet een kat een kat noemen: voorlopig is er niet genoeg kwaliteit. Vrouwen gaan nu wel meer verdienen zodat ze ervan kunnen leven. Dat is goed, dan kunnen ze er ook meer voor doen."