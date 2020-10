Racing Genk zet vol in op Esports met samenwerking AZ en nieuwe website

Racing Genk stelde in april twee Espelers voor. Gilles Bernard als prospeler en Abdullah Waiss als talentspeler. Die eerste zal dit seizoen ook in de sterke Nederlandse eDivisie spelen. Genk gaat namelijk een samenwerking aan met AZ Alkmaar, waardoor Bernard ook voor dat team zal spelen.

“De Nederlandse eDivisie is één van de beste competities wereldwijd. Ik wil me ook op dit podium bewijzen en me zo kwalificeren voor de Regional Playoffs', zegt Bernard.

Deze week stelde Genk ook een nieuwe website voor, die helemaal gewijd is aan zijn Esports afdeling. Genk belooft "exclusieve content, FIFA-toernooien en coole giveaways". Voor alle informatie kan u terecht op krcgenk.gg .