Bayern München verovert 5e trofee in 2020 (maar niet zonder moeite)

Bayern München had vorig seizoen de dubbel gepakt in Duitsland en dus mocht vicekampioen Borussia Dortmund als tegenstander opdraven in de Supercup. Bij de bezoekers was Thomas Meunier de enige Belg in de basis. Axel Witsel moest de bank warm houden en Thorgan Hazard kampte met een blessure.

Zij zagen hoe hun team een 2-0-achterstand ophaalde. Tolisso en Müller hadden Bayern op voorsprong gezet, Brandt en Haaland brachten Dortmund langszij.

Uiteindelijk was het Kimmich die de vermakelijke partij besliste. In eerste instantie schoot de nummer 6 op Dortmund-keeper Hitz, maar in zijn val wist hij de bal toch nog binnen te werken: 3-2.