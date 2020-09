Invaller Javi Martinez bevrijdt Bayern München pas in de verlengingen tegen Sevilla

Bayern München - Sevilla kort samengevat

Bayern wist snelle tegentreffer uit

Bayern had dit jaar nog niet verloren en trok met een reeks van 22 opeenvolgende zeges naar de Puskas Arena in Boedapest. Ook Sevilla kon pronken met een puik rapport, want het was zelf al 21 wedstrijden ongeslagen. Dat moest dus wel een boeiende match opleveren.

Veel beter kon het niet beginnen voor Sevilla. De winnaar van de Europa League kreeg een strafschop na een onbesuisde duw van Alaba en Ocampos zette die netjes om. Bayern panikeerde echter geen seconde en bleef geduldig bouwen, ook toen de tegenstander aanvankelijk geen halve meter wilde wijken.

Müller tikte een voorzet van Lewandowski tegen de hakken van Koundé en Pavard zag een fijne knal net naast de kruising vliegen. Ook toen Lewandowski alleen voor doelman Bono niet kon afwerken, bleven de Duitsers rustig. Terecht, want even later rondde Goretzka heerlijk voorbereidend werk van Müller en Lewandowski af voor 1-1.