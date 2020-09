Naesen weet morgen of hij kan rijden met gekneusde knie, Biermans valt uit

Een massale valpartij in de BinckBank Tour heeft veel slachtoffers geëist. Ook Oliver Naesen (AG2R) kon een tuimelperte niet meer vermijden. Onze landgenoot bleef met zijn rechtervoet in zijn klikpedaal zitten, terwijl er renners op hem vielen.

Onderzoek heeft aangetoond dat Naesen een zware kneuzing op zijn knie heeft. Morgenvroeg hakt de ploegdokter de knoop door of Naesen van het startpodium kan bollen in de tijdrit.

Jenthe Biermans, die normaal gezien de spits moest afbijten in de tijdrit in Vlissingen, zal niet meer starten. De renner van Israel Start-Up Nation heeft geen breuken opgelopen, maar heeft toch tijd nodig om te herstellen.

Er staan ook vraagtekens bij Stijn Steels, die met een pijnlijke pols over de eindmeet kwam. De wedstrijddokter vreest voor een breuk in zijn pols, maar het is wachten op verder onderzoek.